asus tuf gaming vg32vqr 31.5, HDR ser grått ut

Köpte denna idag, alltså varför ser HDR ON ut som en grå hinna, all pop och färger försvinner ju jämfört med HDR off, ska de vara så? har provat både hdr gaming och hdr cinema, jag har givetvis alla drivers up to date, samma på min gaming dator med RTX 3060ti och min surf dator med AMD RX 580, den ena är kopplad med DP och den andra med HDMI....

Googlade en del, och ser på en video när han också slår på HDR så blir de grå hinna... va fasiken, ska man ställa in ljus o kontrast själv efteråt? slår jag väck HDR så blir de ljust och fina färger direkt....