Samsung HW-Q995B soundbar slutat spela upp ljud (ett dygn gammal - funkade igår). Hjälp?!?

Hej!

Då mitt gamla 5.1-system krånglat och sjungit på sista versen skeppade jag iväg det förra veckan och slog till på en soundbar - närmare bestämt en Samsung HW-Q995B.

https://www.samsung.com/se/audio-devices/soundbar/q990b-black...

Egentligen hade jag inte tänkt köpa något i den prisklassen men wtf...

Jag vet att soundbars inte är lika bra som "riktiga" surroundsystem men då jag kommer att flytta till ny bostad i annan stad inom 1 år ville jag inte köpa något ännu dyrare och bättre idag som kanske inte passar där och då. Soundbaren är då tänkt att degraderas till sovrummets tv- och dator-ljud.

Iallafall...

Jag fick denna soundbar hemlevererad igår torsdag 25/8 och den fungerade perfekt hela kvällen och halva natten. När jag satte på teven idag strax efter lunch däremot var den stendöd vad gäller ljuduppspelning. Spelar ingen roll om jag tittar på tv-program, kör Spotify eller Fredagspanelen genom datorn - knäpptyst.

Gjorde all felsökning jag själv klarar av innan jag kontaktade Samsungs support: provade koppla om (samt byta till annan) HDMI-kabel, köra det hela genom wifi samt köra det via blåtand - knäpptyst.

Testade att koppla via blåtand till mobilen för att spela upp Spotify-ljudet från denna genom soundbaren - knäpptyst.

När jag talade med supporten gick vi igenom typ samma procedur ännu en gång med samma resultat. Min då exakt ett dygn gamla soundbar hade pensionerat sig rejält i förtid tycks det.

Frågade tjejen i supporten angående firmwareuppdatering då jag såg att det fanns lite skrivet angående detta på nätet men eftersom soundbaren är sprillans ny och knappt har kommit ut så hade den tydligen senaste firmware - ingen lösning där heller alltså.

Jag har nu suttit ett par timmar och härjat runt bland varenda inställning jag hittar i såväl själva teven som de som går att göra på nämnda soundbar och det är helt enkelt så att "allt" tycks fungera utom just ljuduppspelningen. Den kopplas upp mot wifi, bt, osv som den ska. Den syns under tv-inställningarna, etc.

Enda alternativet var att antingen returnera den helt alternativt få den utbytt. Det är dock surt eftersom jag nu kommer behöva vänta ett tag innan jag får mig något nytt.

Undrar därför om vi har någon ljudfantom här på forumet som antingen själv har koll på just den här modellen eller som bara känner igen fenomenet ifråga och vet vad det beror på.

Vore djupt tacksam om den personen isåfall kunde sträcka ut en hjälpande hand till mig.

EDIT: Har redan fått OK med retur osv men tänkte ändå slänga ut en krok här utifall att jag kan hitta en lösning då soundbaren inte hämtas upp förrän nästa vecka...)

Tack!

//F