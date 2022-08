Ska jag optimera min C-kod för hand, eller ska kompilatorn göra det?

Använd bra algoritmer. I övrigt, lämna optimering till kompilatorn - du vet inte vilken C-kod den genererar effektivast kod från, så koncentrera dig på att skriva läslig kod.

Skall du ha en 2D-matris så görs det bäst genom att deklarera arrayen som 2D, och indexera den som sådan.

Dvs array[i][j]. Låt kompilatorn fundera ut hur man generar bra kod för det - den är antagligen mycket bättre på det än du.

Visar det sig att koden är för långsam, så först profilerar du den för att se var flaskhalsen ligger. Först efter det gör du några detalj-optimeringar.

"premature optimization is the root of all evil"

-- Donald Knuth