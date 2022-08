Helgsnack: Hur viktigt är märket på dina datorkomponenter?

Det kan finnas en poäng att undvika vissa budgetmärken av olika skäl. PNY och zotac kan t ex snåla med videoportar o kylarlösning så enligt mig gör en bra i att slänga på några extra hundralappar för en ofta tystare och svalare gpu som får från t ex asus, msi, gigabyte o Sapphire (Amd). Sedan kan det ju vara bra att titta på hur moderkorts uefi ser ut ifall en gillar att pilla där. De flesta etablerade tillverkarna har ett snarlika uefi gränssnitt idag men vissa är bättre än andra. Annars är det mest bang for the buck som styr mina val. En får se upp med att vara dumsnål bara.