ARC / e-ARC men bara skicka ljudet

Hejsan

Jag funderar på att skaffa en 4K TV men mitt problem är att min förstärkare inte fungerar med högre upplösning än 1920x1080.

Så kan jag då använda ARC/e-ARC för att ta in bild och ljud från HTPC via HDMI (4K signal) och sen använda passthrough på ljudet till förstärkaren?

Enligt nedan:

Nästan allt material kommer från en HTPC (ibland från en mottagare för marksänd TV, men den är inget problem då den inte skickar särskilt hög upplösning så den kan gå via förstärkaren).

När jag googlar ser jag bara hur alla bilder visar hur man skickar ljud och bild från HTPC till förstärkaren och sen en ensam HDMI med ARC till TVn.

EDIT:

En till fråga är om även förstärkaren måste stöda ARC/eARC om jag går vägen enligt ovanstående bild, d.v.s. jag kommer aldrig ansluta nån källa direkt i förstärkaren.

Sen förstår jag inte syftet med ARC i nedanstående högra bild. Ljudet från PS5/mediaspelaren i bilden till höger skickar ju redan ljudet till förstärkaren...

Ljudet kommer ju redan in till förstärkaren, så varför måste ljudet åka in i TVn och sen tillbaka till förstärkaren?

Eller menar dom att T.ex. Netflix via TV'ns egna appar eller när TVn själv är ljudkällan (och inte t.ex. en HTPC eller en PS5/Xbox) så används ARC för att skicka vidare ljudet till förstärkaren?

Hoppas nån kan förtydliga detta lite snabbt för mig