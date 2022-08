Cookie consent via utmattning

Skrivet av improwise: (En något svårplacerad tråd i forumhierarkin) Eftersom jag själv är lite intressead av området kring GDPR, Cookie Consent och liknande, om inte annat för att jag själv bygger olika former av webbtjänster, så brukar jag ta mig tiden att inte bara klicka på "Accept all" i de otaliga cookie consent rutorna man får numera. Väl där brukar jag då välja i princip enbart nödvändiga cookies, men då jag ändå kör AdBlockers med mera och annat så händer det även att jag helt enkelt bara kör Accept all när jag inte har tid och ork för detaljerna. Något jag tycker mig noterat, men som jag inte kan leda i bevis, är att antalet gånger jag får upp Cookie Consent igen på samma siter där jag redan besvarat det, tycks hänga ihop med vad jag svarat. Har jag valt accept all så ser jag de nästan aldrig igen, har jag däremot valt att begränsa det så tillfrågas jag mer ofta. Utifrån det har jag funderat lite kring i vilken mån detta kan missbrukas för att till slut tvinga folk till "accept all", genom att dom som inte gör det får en klart jobbigare upplevelse . GDPR osv tvingar vad jag vet bara att inhämta medgivandet, men reglerar vad jag vet inte hur ofta det ska/får göras (annat om villkor osv förändrats). Därmed borde det förmodligen vara rätt safe att "terrorisera" de som inte accepterar allt till dess dom faktiskt gör det, då det ligger i siteägarens intresse att till slut få till ett accept på spårning och annat. Nyfiken på att höra vad andra har för erfarenheter kring detta och i vilken mån ni upplever er behöva besvara cookie consent även i de fall när ni redan gjort det tidigare?



Jag vet inte specifikt om det frågas oftare, har ingen klar bild av det, men det är ju däremot tydligt att många jobbar med väldigt mycket fulspel i andra avseenden med hur dialogerna utformas.

T.ex. då om de presenterar valen "allow all" och "settings", man går in i inställningarna istället för och gör sina val så finns det sist en stor grön knapp "allow all" och en liten grå knapp "save", osv.

Sedan då andra som istället rakt av erbjuder färdiga vettiga val i första steget.

För min del är nog det främsta värdet man får av det där träsket att dialogernas utformning tydliggör tjänsternas syn på personlig integritet, så kan man anpassa sig därefter.

Tjänster som kör mycket fulspel eller som du föreslår frågar om och om igen ger ett riktigt dåligt intryck, så de ska göra något riktigt bra för att man ska komma tillbaka.