Förstärkare plötsligt död

Hej!

Min förstärkare (NAD C 356BEE) köptes in med övrig utrustning 2014. Sedan dess har den mestadels legat i kartonger eftersom jag inte haft plats att packa upp den. Har testkört den någon gång per år ungefär och såvitt jag kommer ihåg har den fungerat felfritt. Nu har jag däremot packat upp den permanent och den har fungerat ok i en månad. Ibland stänger den av sig och då får man starta upp den igen. Händer kanske 1 gång i timmen eller varannan timme. Ibland oftare, ibland mer sällan. Idag har jag satt upp en TV-bänk som jag tänkte ha förstärkaren på och var därför tvungen att plocka bort förstärkaren, sätte upp TV-bänken, och kopplade in förstärkaren igen, men när jag trycker på Power-knappen så händer ingenting. Totalt dött.

Det känns lite märkligt för vad jag vet har jag knappt rört den. Inte slått emot den osv. Varför slutar den fungera tvärt? Jag funderar på om det är någon sladd som satt löst och därför orsakade att den stängde av sig lite random och att den nu när jag flyttade den lossnade helt. Men jag har öppnat chassit och kollat igenom, ser inga lösa sladdar.

Är förstärkaren förbrukad? 8 år på nacken. Eller är det något vanligt fel som jag kan åtgärda? Ingen idé att lämna in den på lagning väl? Bara att investera i en ny antar jag?

edit: Precis ovanför Powerknappen brukar det lysa gul/orange när den är avstängd och blått när den är igång. Nu lyser ingenting där och som sagt händer ingenting om jag trycker på Powerknappen.