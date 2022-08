Från AMD till INTEL - värt att byta gpu?

Bara gick i tankarna på om det skulle vara nån slags vinst att byta ut gpun från mitt amd (asrock radeon rx6900xt oc Formula) till ett semirandom rtx 3090? Nuvarande gpun är köpt från Komplett i januari 2022 för 16k.

Se datorn i övrigt:

Intel 9-10900K

NZXT N7 Z490

Gigabyte Aorus RGB 2 × 8 GB 3 600 MHz

Asrock Radeon rx 6900 xt OC FORMULA

3x SSD 256+512+512GB

NZXT C850

NZXT H510 Elite

MSI 27' 1440px165hz

Ska jag vara helt ärlig är det här bara en extremt spontan tanke som dök upp men kan inte släppa den så tänkte kolla vad folk som har lite bättre koll säger.

Jag gissar att det kommer an på hur priserna ligger just nu mtp att tillgången på kort generellt sett verkar blivit bättre plus snart har vi en ny generation nvidia på ingång. Generellt sett är väl 3090 någiot vassare än 6900xt så det spelar väl också in.

Om det spelar någon roll kör jag mest singleplayerlir som horizon, dying light, elden ring och liknande medans frugan använder den till helgjobb i adobe-suiten.

Vad tror ni? Något värde i att byta eller är det fullkomlogt försumbart?