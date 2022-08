Hej,

Nu pr det dags att byta ut allt.

Är nog en av få som fortfarande har 2st msi 760 frozn sli i sin dator. Ihop med i5 4670k såg dags att byt ut allt.

Min budget är 13 000.

Skall man satsa på ddr 4 eller 5?

Skall jag vänta på de ny processorerna?

Spelar inga särskilt krävande spel, just nu men vill kunna.

Det jag sneglat mot är.

https://www.inet.se/kundvagn/visa/ascGAbpq5IvyuF5Oqr2L6L0rEoc/min

Grafikkort är ej det viktigaste. Då det kan bli jag köper nytt senare skall bygga en dotter till dottern också

Chassi har jag 2st hemma

be quiet! Pure Base 500DX Vit och ett be quiet! Pure Base 500 FX Svart

Samt cpu kylare har jag 2st be quiet! Pure Loop 2 FX 240mm

Vad tycker ni om komponenterna.

Tack på förhand