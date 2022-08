Lufthansa har slutat svara på mina meddelanden

Hej,

jag flög Lufthansa i somras och på vägen hem ställde de in vårat flyg 2 timmar innan avgång. Vi fick ett nytt flyg dagen efter och tvingades lägga ut med pengar för hotell då de hade slut på platser hos sina "partner hotels". Rätt fort efter jag kom hem fick jag tag i dem via customer.relations@lufthansa.com och efter lite om och men fick jag i skrift att de skulle återbetala mig ~980€. Jag fick skicka in en fullmakt från min sambos sida och fick sen höra att den inte var korrekt. Skickade sedan in en ny och nu har de ghostat mig. Jag har över de senaste 3 veckorna skickat ett mail i veckan utan svar. Jag har ringt deras support flertalet gånger och de ber mig bara att vänta då de har en "stor backlog". De vägrar att skicka mig vidare till någon som kan svara på frågan.

Vad kan/bör jag göra? Det är så otroligt frustrerande att ha i skrift att jag ska få ersättning men att inte få den. jag ligger också ute med 1600 kr för hotellet + matkostnader som vi tog den dagen (och har fått i skrift att de ska ersättas, ingår i dessa 980€) som jag gärna vill ha tillbaka.