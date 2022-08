Jag vill göra en "jobb-VPN" åt mig själv; dvs jag vill kunna tunnla all min trafik som sker på mobilnät och osäkrade wifi-nät hem till mitt eget nät, och ut därifrån.

Jag är inte intresserad av att dölja min trafik för Telia (min ISP hemma), utan mer att försvåra för nån att snoka mina bankuppgifter om jag loggar in på min bankapp när jag är out and about, eller liknande.

Har precis upptäckt Bixby Routines också, så jag tänker att mobilen automagiskt ska ansluta till VPNen så fort jag lämnar mitt eget wifi.

Det jag har lite problem med är exakt vad som krävs för att göra en sån uppsättning. De flesta guider jag hittar antar att man vill skapa en "vanlig" VPN och alltså kunna komma ut nån annanstans, så de snackar om att skapa en server på AWS eller motsvarande. Men jag vill alltså ha typ en wireguardserver hemma i garderoben istället.

Vad behöver jag för att få detta att funka "smärtfritt"? Har jag tagit mig vatten över huvudet om jag inte är nätverkstekniker?