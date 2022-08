opnsense dhcp leases funkar inte mappa med mac adress

Jag har ett vlan (DMZ10) som snurrar på 192.168.10.1. Jag under Services: DHCPv4: [DMZ10] på sektionen DHCP Static Mappings for this interface lagt till ett mappande till en virtuell maskin genom mac adressen (samt provat med och utan hostname).

Jag har re newat mitt ip i den virtuella maskinen men den kommer inte in på 192.168.10.x utan ligger kvar på 192.168.1.x

Borde den inte mer eller mindre komma över till mitt dmz10 vlan direkt när jag mappar på mac adressen? Jag har inga brandväggsregler förutom block på allt i dmz10 vlanet nu när jag testar och jag har tillgång till internet så jag har verifierat att det inte blir rätt.

ubuntu: ip a

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000

link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00

inet 127.0.0.1/8 scope host lo

valid_lft forever preferred_lft forever

inet6 ::1/128 scope host

valid_lft forever preferred_lft forever

2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000

link/ether 08:00:27:zz:zz:zz brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

inet 192.168.1.107/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic enp0s3

valid_lft 7196sec preferred_lft 7196sec

inet6 fc80::ff86:dsgd:2f2e:1b71/64 scope link noprefixroute

valid_lft forever preferred_lft forever

Någon som har idé vad det här beror på och vad jag ska göra för att kunna lägga olika enheter på olika vlans?