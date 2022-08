Satadisk (ej os disk) gör att windows inte startar, kan jag rädda datan?

Jag har en satadisk som krånglar. När den är inkopplad i datorn startar windows inte, den bara står och snurrar. Utan disken inkopplad startar windows fint. Jag har testat att köpa en HDD-kabinett och koppla in den via USB. Den dyker upp under "den här datorn", men går ej öppna.

Disken innehåller en del bilder osv jag ogärna vill bli av med. Har tittat lite på programvaror som ska kunna rädda filer, t.ex via bootable USB.

Har någon erfarenhet här och vet hur jag ska gå tillväga?