Dator + Skärm + Tangentbord

Hej,

Säljer nu min PC och skärm då jag inte har tid att spela på den längre. Allt

är felfritt och jag har aldrig överklockat någon av komponenterna. Datorn har

bra temperaturer och är väldigt tyst. Chassit är kompakt och inte större än

vad som behövs. Datorn och skärmen köptes i början på 2020. Skärmen har inga

repor eller döda pixlar.

PC;

-Fractal Design Define C - Svartv (Chassi)

-ASUS ROG Strix B450-E Gaming (Moderkort med WiFi 6+Bluetooth)

-Cooler Master Hyper 212 Black Edition (Processorkylare)

-AMD Ryzen 5 3600 3.6GHz (4.2 GHz Turbo) (Processor)

-MSI GeForce RTX 2070 Super Armor OC (Grafikkort)

-Kingston Fury Beast 16GB (2x8GB) / 3200MHz (RAM)

-Corsair CX650M 650W (Nätagg)

-Samsung SSD 860 EVO 1TB (Lagring)

-Samsung SSD 870 QVO 1TB (Lagring)

-be quiet! Pure Wings 2 140 mm (Fläkt 2st)

-be quiet! Pure Wings 2 - 120mm (Fläkt 1st)

Skärm;

HP OMEN 27i IPS QHD 165 Hz (5500 kr nypris)

https://www.hp.com/se-sv/shop/product.aspx?id=8AC94AA&opt=ABB...

-RGB på bak- och undersida

-QHD

-165 HZ

-1ms svarstid

Tangentbord;

Logitech G915 TKL Lightspeed Linear (2000 kr nypris)

https://www.maxgaming.se/sv/gaming-tangentbord/g915-tradlost-...

Har kvar originalkartongen till moderkortet, grafikkortet, tangentbordet och skärmen.

Kan endast hämtas i Stockholm och skickas ej. Ingenting säljs separat heller.

