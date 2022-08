Vad ska jag kolla efter om jag vill ha en USB C-kabel med vissa krav?

Hej!

Som t ex USB-tethering. Fungerar inte alls att göra med vissa USB C-kablar, medans vissa fungerar bra. Lite tjockare USB C kablar fungerar vad jag märkt? T ex https://www.amazon.co.uk/gp/product/B010SFDKC6/ref=ppx_yo_dt_...

Jag behöver köpa några nya men hur vet jag vilka kablar som klarar det? Samma med t ex Android Auto, alla kablar fungerar inte, tunnare USB C-kablar fungerar inte, måste vara lite grövre. Är det överföringshastigheten som avgör på kabeln om det fungerar eller inte?

Tack för svar!