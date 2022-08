Min dator verkar inte kunna telnetta någonstans. Jag får alltid "Could not open connection to the host, on port 25: Connect failed". Även till servrar som jag vet svarar på port 25. Testar jag ett onlineverktyg för telnet så fungerar det. Men inte från CMD.

Jag har naturligtvis sett till att telnet är aktiverat i windows. Har även provat stänga av min bitdefenderbrandvägg samt tillåta port 23 i windows brandvägg på utgående (som jag förstår det så används port 23 för telnet).

Några idéer?