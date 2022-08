dela calender mellan enheter/personer - gmail - office365 etc, har ni förslag?

Howdy

server?!?, lite server ere iaf..hittade inget lämpligt subforum, hoppas det blev rätt.

Jag har en kompis som behöver dela kalender på ett smidigt sätt mellan olika enheter(även mail förstås)

ev via en egen domän men det kan också fungera genom ex office 365/gmail etc

kollar lite på cpanel men dom som finns där verkar inte så bra/uppdaterade

har ni något tips?

mvh /h