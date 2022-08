MacBook Pro det är 2020, M1, 8GB, 256GB

Som rubriken lyder så säljer jag min MacBook PRO enbart för att jag behöver pengar.

Absolut nyskick på hela datorn.

Fick skärmen utbytt via försäkringsbolaget (Bytet gjordes av auktoriserad verkstad, mStore, 8400:-(Priser ala Apple!!!)) så plasten över Apple-loggan sitter fortfarande kvar.

tldr;

Beskrivning av olyckan

Låg i soffan med både telefonen i handen och datorn i knät, tappade mobilen som gled sakta ner över tangentbordet på datorn och touchade skärmen vilket orsakade en fet grön rand vertikalt över skärmen. Inga märken what so ever eller något på datorn.

Originalkartong, kvitto osv kan ordnas så att skicka är inga problem.

