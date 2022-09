Speltips tack!

Hej!

Jag byggde färdigt min första egna dator här i veckan och har nu blivit sugen på att installera lite schyssta spel.

Jag har inte spelat så mycket på PC sedan 2005 och tar gärna emot tips på både gamla och nya spel.

Spelfavoriter sedan tidigare är följande:

Advance Wars

Command & Conquer Generals

Crypt of the NecroDancer

Cuphead

Donkey Kong Country 2

Fire Emblem Awakening

Heroes of Might & Magic III

Jazz Jackrabbit 2

Mario Kart 8

Metroid Prime

Need For Speed Underground 2

Pokémon Ruby & Sapphire

Portal 2

Resident Evil 4

Super Mario 64

Super Metroid

The Legend of Zelda Ocarina of Time

TimeSplitters 2

Tomb Raider Definitive Edition

Hittills har jag skaffat Homefront The Revolution för sitt TimeSplitters 2-easter egg och till min förvåning tyckte jag om basspelet väldigt mycket. Jag har även köpt Need For Speed Heat efter många timmar NFS Underground 2 i högstadiet och Act of War Direct Action för min kärlek till Command & Conquer Generals.

Jag tar gärna emot tips på bra spel i allmänhet såväl som spel som kan passa mig utifrån det jag gillar sedan tidigare.

Gärna tips på något rollspel där man levlar upp sin karaktär som i Pokémon - men med en krigare istället om det finns något sånt. Helst en enskild karaktär och inte flera som i exempelvis Final Fantasy eller Golden Sun.

Tack på förhand!