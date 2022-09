Fråga om högtalare och ohm etc

Jag har ett Logitech Z-5500 (specs)

Configuration 5.1

Total Power 505 Watts

Satellite RMS Power /ea Left/Right: 62 watts RMS x 2 (into 8 ohms, @ 1khz, @ 10% THD)

Center: 69 watts RMS (into 8 ohms, @ 1kHz, @ 10% THD)

Rear Left & Right: 62 watts RMS x 2 (into 8 ohms, @ 1kHz, @ 10% THD)

Subwoofer RMS Power 188 watts RMS (into 8 ohms, @ 100Hz, @ 10% THD)

Driver Satellites: 3" polished aluminum phase plug drivers

Subwoofer: 10" high-excursion ported driver with 6th order bass reflex enclosure Surround sound effects

Frequency Response 33 Hz - 20 kHz

Impedance 8 Ohms

Signal to Noise Ratio(SNR) >93.5 dB

Remote Wireless

Jag tänkte ev köpa dessa https://www.elgiganten.se/product/tv-ljud-smart-hem/hogtalare...

Och köra med dessa i stereo och baslådan som är med Z-5500

Tror ni det fungerar bra? Yamaha högtalarna har 6 ohm och dessa små logitech har 8 ohm är det nått som spelar roll?