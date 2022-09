Epiphan AV.IO HD video capture

Externt grabber kort (DVI/HDMI/VGA>USB) för inspelning av videokällor.

Liten och smidig att använda om man vill använda sin dator som bildskärm eller spela in externa bildkällor.

Obetydligt använd, kan skickas i vadderad påse via posten. Skickar med lite div bildkablar.

Nypris ca 4000:- ex moms.

Ge bud.

