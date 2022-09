Vilken är den bästa gaminglaptopen för mina behov?

Halloj!

Jag har på sistone börjat spela en hel del spel, och har därför funderat på att köpa en ny dator. Den jag har just nu (https://www.notebookcheck.se/Lenovo-IdeaPad-320S-14IKB.235366...) har jag haft i snart 5 år och älskar den till döds, men den pallar ju inte direkt lite tyngre spel och hårddisken är konstant full pga litet utrymme.

Frågan jag ställer mig är huruvida jag verkligen behöver en lite rejälare laptop för typ så 13-17k, eller om jag kan klara mig bra med en runt 10k eller under. Där behöver jag er hjälp!

Min nuvarande Lenovo fungerar fint till typ Sims och de enklare spelen jag kör (t ex Dinkum, Stardew Valley, Spiritfarer, Cozy Grove, Kona), även It takes two funkar dugligt med low settings. Dock släpps ju Hogwarts Legacy snart och jag hade hemskt gärna velat lyxa till det med en ny dator som klarar av det (har inget tv-spel att köra det på) innan dess.

Då jag är otroligt nöjd med min nuvarande Lenovo så har jag kikat en del på diverse Lenovo Legion-modeller i typ kombon (Ryzen 7, 16gb, 1tb, 3060) som jag hittat för runt 13-17k. Har även kikat på en Ideapad Gaming-variant som mina otränande ögon tycker ser nice ut (https://www.lenovo.com/se/sv/laptops/ideapad/ideapad-gaming-l...). Eller är det onödigt lyxigt för de spel jag normalt spelar? Men jag vill samtidigt inte heller vara dumsnål då jag ju tänkt ha datorn i många år framöver.

Önskelista:

* Klara av Hogwarts Legacy

* Ha ett skönt tangentbord (gillar låga knappar) och touchpad (gillar att kunna scrolla och zooma med två fingrar som jag kan på min nuvarande)

* Upplysta tangenter

* Helst runt 15" skärm så jag slipper införskaffa ny datorväska och fodral

* Hyfsad batteritid och relativt låg vikt vore en bonus, men jag är fullt införstådd med att det är önsketänkande

Jag har verkligen ingen kunskap alls kring sånt här och skulle vara så djupt tacksam om jag fick lite experthjälp innan jag satte sprätt på så pass stora summor.