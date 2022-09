Apple avtäcker Iphone 14 idag klockan 19:00

Skrivet av nu1mlock: Apple Watch har ju redan allt det där. Vad har Apple Watch utöver det som du tycker är onödigt och vill få bort? Gå till inlägget

Use as Your Car Key

Use the Apple Watch as a Walkie Talkie

Record a Voice Memo

Monitor Safe Hearing Levels

Use a Calculator

Act as a Compass

Always Show You The Display

Listen to Podcasts on the Apple Watch

Unlock Passwords and Notes on Your Mac

Use the Apple Watch to Challenge Friends

Use the Apple Watch as a Flashlight

Use the Apple Watch in Water

Track Your Runs

Stay Quiet in a Movie Theater

Change Your Watch Face

See Info Quickly

Monitor Your Heart Rate

Track Your Fitness

View and Reply to Text and iMessage

Send Apple Watch Memoji

Get iPhone Notifications On Your Wrist

Share Your Heartbeat

Pay with Apple Pay

Use Apple Watch Apps

Get Directions On Your Apple Watch

Send Drawings from the Apple Watch

Use Siri on the Apple Watch

Look at Photos on Your Apple Watch

Connect to Your Car

Send Facebook Messages

Listen to Music on Your Apple Watch

Stream Apple Music

Share Your Location

Check Your Email

Control Your Apple TV & Music

Use it as a Camera Viewfinder

Find a lost iPhone

Store Tickets on Your Apple Watch

Use it as a Nightstand Clock

Set Your Apple Watch Up to 10 Minutes Fast

Send an SOS

Keep on Track to Close Your Activity Rings

Keep You On Task as a Virtual Assistant

Send Money to Friends with Apple Pay Cash

Use it as a Stopwatch

Show Store Loyalty Cards

Control Your Smart Home

Get Important Weather Alerts

Use as a Translator

Check Your Instagram Feed

Track Your Sleep

Always Have Your Passwords

Track Skiing and Snowboarding with the Apple Watch

Continuously Track Your Heart Rate Without Workouts

Control Your HomePod Music

Order a Pizza

Open Your Garage Door

Show Your Car Insurance

Check the News

Browse Etsy

Make In-App Purchases on Your Apple Watch

Check Your Blood Oxygen Levels

Use without an iPhone as a Kid or Senior

Jag behöver alltså tre funktioner av alla dessa och då anser jag att den billigaste för 3400 kr är alldeles för dyrt för en klocka som jag vill använda max 1,5h per dag.

Apple Watch idag är ju tydligt riktad mot folk som vill ha den på sig dygnet runt och använda den till max.