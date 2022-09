Efterlysning: Mission SG monitor VESA adapter

"Mission" är rimligen en OEM eller ODM-produkt där samma design på chassi och fästen bör säljas under andra varumärken. Kanske att exakt samma produkt med dessa fästen sålts under andra namn på andra marknader och därmed bli lättare att finna via ebay/amazon etc. Om du kan få tag på info vilken fabrik som byggde skärmen från början kan det därför bli enklare att spåra rätt tillbehör. Ifall det finns artikelnummer listade i handböcker kan det vara samma artikelnummer för VESA-adaptern även på dessa andra skärmar.