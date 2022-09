Gaming PC + skärm för 15-40k

Drog ihop tre olika exempel på byggen.

Det här är vad jag kallar "det nyktra bygget", eller "bang for the bucks-bygget". Här är tanken att du byter grafikkort vartannat år, vilket är smart eftersom att fok betalar hutlösa summor för begagnade grafikkort. Ethereummergen kommer vända upp och ner på den devisen men det kommer bara vara tillfälligt. Det här bygget borde ge någonstans runt 80 fps avg med ultra settings, utan ray tracing, i Cyberpunk, 1440p (16:9).

Ljuddämpat chassi med 140 millimeters be quiet!-fläktar ihop med en be quiet!-kylare med en 135 mm fläkt och ett ASUS TUF grafikkort ger en väldigt tyst burk. 8-kärnig processor som sannolikt inte behöver bytas på fem år. Fyra stycken RAM-stickor för extra snabbhet, 3600MHz C16 är "the sweet spot" för Ryzen. 7000 MB/s, 2 TB, SSD ger lite framtidssäkring. 180 Hz 1440p-skärm med G-sync Ultimate och 1 ms responstid.

https://komponentkoll.se/bild/CSnZB.png

Det här är den snabbaste burken som är ekonomiskt vettig att bygga, bygger man snabbare än det här går tusenlapparna åt väldigt fort utan att man vinner mer än en handfull fps på det. Den här borde ge omkring 90 fps avg, ultra, utan ray tracing i Cyberpunk, 1440p (16:9).

5800X3D är lika snabb som en 12900K om man inte överklockar 12900K:n, 5800X3D går inte att överklocka. Enda processorn som är snabbare än de två prollarna för spel är 12900KS. 3080 Ti är bara 2% söligare än 3090. Moderkortet har wifi. Ljuddämpat chassi, fem stycken 140 mm-fläktar, CPU-kylare och nätaggregat från be quiet! ser till att datorn håller sig tyst.

https://komponentkoll.se/bild/VMDIq.png

Det här är vad jag kallar "balls to the wall-bygget". En snabbare dator än så här kan du inte få idag utan bygga en custom loop och ägna dig åt halvextrem överklockning med allt vad det innebär. Den här borde ge omkring 100 fps avg, ultra, utan ray tracing i Cyberpunk, 1440p (16:9).

Moderkort med wifi, PCIe 5.0 och möjlighet att uppgradera CPU till 13-serien. 7300 MB/s SSD, B-die och snabbaste GPU:n på marknaden. Tyvärr så var jag tvungen att välja en mindre skärm för att hålla budgeten, men den har högre frekvens (240Hz), dock ingen G-sync.

https://komponentkoll.se/bild/EraPp.png

Men se för Guds skull till att vänta med köpet av grafikkort tills efter Ethereummergen om ungefär en vecka! Och glöm inte att hålla ett öga på begagnatmarknaden då det kommer att vara julafton där efter mergen.