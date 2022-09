Fredagspanelen 266: Iphone 14 och framtiden för Cyberpunk 2077

Tycker det är bra att Calle balanserade upp Andrés tal om att FaceID-liknande kameror finns under skärmen för liknande finns minsann på Android-sidan (knappast kameror av den kalibern) och att ”always on”-skärmen har tagit så lång tid att dyka upp.

And Apple, of course, is doing it a little bit differently than everyone else.

https://www.theverge.com/23320405/apple-iphone-14-pro-max-alw...

Möjlighet att dra ned skärmen till 1 Hz lär hjälpa.

Tror nog det inte gjorts tidigare för att det hade tagit för mycket batteri i anspråk, liksom 120 Hz mig veterligen gör på Android-sidan då uppdateringshastigheten inte är variabel i samma utsträckning som på Iphone.

Förslag på annat namn än Dynamic Island om det nu är ett lökigt namn?

Gillar verkligen att de utnyttjar den så att den blir en del av användargränsnittet. Är väl ganska nytänkande? Målet lär väl vara att få FaceID-kamerorna helt dolda, men så länge tycker jag detta är en smart lösning som också inte är lika stor och blaffig som gamla notch:en.

Men visst kostar de, Apples lurar. :-/