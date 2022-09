Med all elhets på sistone så stoppade jag in min 27 tummare från Eizo i elmätaren och märk till min förvåning att den drar 7W avstängd. Detta kan väl inte vara normalt? Det finns ytterliggare en strömbrytarknapp på baksidan och klickar den på off så drar skärmen 0W.

Enligt manualens spec ska skärmen i avstängt läge inte dra mer än 0,5W och då i avstängt läge inte i viloläge. Garantin gick ut förra året. Är det något jag kan göra för det är uppenbart fel på skärmen eller strömmatardelen i skärmen.