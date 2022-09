Två utmaningar med internet som ger mig gråa hår

Hej,

Har googlat och googlat men bestämde mig nu för att göra ett konto här för att förhoppningsvis kunna få hjälp med mina två problem.

Förutsättningar:

Jag bor i Danmark och har 1000/100 bredband via en av de mest populära leverantörerna (fastspeed) och använder deras tillhörande router.

Routern står i ett teknikrum på nedervåningen och i samma rum finns även ett "krydsfeldt" på väggen typ en switch antar jag? Dvs 8 ethernet uttag/portar där jag kan plugga in ethernet kabel från router -> in i krydsfeldt och sedan gå en trappa upp för att koppla datorn med kabel direkt in i vägguttaget för att få internet! Snyggt och prydligt utan kablar. Dessa internetuttag finns lite här och där i huset dessutom.

Dessutom har jag, då det är dålig wifi täckning pga stort hus (många rum och väggar mm) köpt en TP-Link Deco X20 Mesh Wifi med 3 enheter. En av enheterna står kopplat direkt till routern via ethernet kabel och de andra två står strategiskt placerade runt om i huset. Tack vare detta fungerar wifi helt perfekt i hela huset och kan få upp till 4-500 mbit/s lite varstans i huset.

NU kommer mina två problem:

Problem 1:

När jag går upp en våning och sätter ethernet kabel via min stationära dator och in i vägguttaget får jag enbart 100 mbit trots 1000 mbit internet. Detta vet jag dels då jag gör en hastighetsmätning som maxar ut vid 99 nånting mbit/s men också när jag högerklickar och visar status för anslutningen så säger hastigheten 100 mbit/s. Använder cat 6 kabel mellan router och "krydsfeldt" och cat 6 mellan dator och vägguttag - kan det vara gamla kablar som är dragna "inne i väggen"? Jag har givetvis testat genom att ta laptop (ej orkat bära ner hela stationära) och kopplar laptop via ethernet kabel direkt in i routern och får du 1 gig uppkoppling när jag kollar status och runt 7-800 mbit/s när jag gör en mätning.

Fråga: Tips på att lösa detta? Och lösningen att dra en kabel från nedervåningen, slingrandes genom trappan och in i kontoret är ingen lösning frugan kommer gilla

Problem 2:

Jag pratade med min internet leverantör som rekommenderade att jag skulle sätta routern i "bridge mode" (bryggat läge) för att optimera wifi täckning m.m. När jag gör detta så får jag inte igenom internet alls via routern när jag ansluter kabel till den - dvs problem 1 här ovan blir ett icke problem då det med bridge mode kommer 0 mbit/s igenom :).

Fråga: Är det nödvändigt att sätta routern i bridge mode? Kan jag göra det och ändå kunna använda routern som tidigare även för att koppla in ethernet kabel och köra som beskrivet ovan? Finns det något annat alternativ?

Tack på förhand!

/Fabian