Python/Selenium - Automatisk inloggning hjälp

Hej. Jag behöver lite hjälp och input om vad det kan vara för fel på min kod.

Jag kör VScode + installerade python via Windows store då jag tidigare fick problem med att installera te.x Selenium när jag installerade på annat vis.

Målet med scriptet är att den ska logga in automatiskt på vald hemsida. Till en början.

Jag trycker på Run, chrome/chromedriver startas, sedan tar det stopp med felkoderna som finns längst ner.

Värt att nämna så har jag inte edit/lagt till några Paths av något slag ifall det ger mer information för felsökning.

Python V3.10

Selenium (tror V4)

Koden som jag har/kopierat ser ut så här.

from selenium.webdriver.chrome.service import Service

from selenium import webdriver

from selenium.webdriver.common.by import By

import time

serv_obj=Service("C:\webdrivers\chromedriver.exe")

driver=webdriver.Chrome(service=serv_obj)

driver.get("https://opensource-demo.orangehrmlive.com/")

time.sleep(10)

driver.find_element(By.NAME,"txtUsername").send_keys("Admin")

driver.find_element(By.ID,"txtPassword").send_keys("Admin123")

driver.find_element(By.ID,"btnLogin").click()

act_title=driver.act_title

exp_title="OrangeHRM"

if act_title==exp_title:

print("Login Test Passed")

else:

print("Login Test failed")

driver.close()

VScode Loggen:

PS C:\Users\censur> & "C:/Program Files/WindowsApps/PythonSoftwareFoundation.Python.3.10_3.10.2032.0_x64__qbz5n2kfra8p0/python3.10.exe" c:/Users/censur/Desktop/Pyth/Untitled-1.py

DevTools listening on ws://127.0.0.1:50437/devtools/browser/a16da62f-2c1b-4340-9874...

[8596:5608:0910/135407.681:ERROR:device_event_log_impl.cc(214)] [13:54:07.682] Bluetooth: bluetooth_adapter_winrt.cc:1074 Getting Default Adapter failed.

[8596:5608:0910/135407.772:ERROR:device_event_log_impl.cc(214)] [13:54:07.772] USB: usb_device_handle_win.cc:1048 Failed to read descriptor from node connection: En enhet som õr ansluten till datorn fungerar inte. (0x1F)

[8596:5608:0910/135407.774:ERROR:device_event_log_impl.cc(214)] [13:54:07.774] USB: usb_device_handle_win.cc:1048 Failed to read descriptor from node connection: En enhet som õr ansluten till datorn fungerar inte. (0x1F)

Traceback (most recent call last):

File "c:\Users\censur\Desktop\Pyth\Untitled-1.py", line 11, in <module>

driver.find_element(By.NAME,"txtUsername").send_keys("Admin")

File "C:\Users\censur\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.10_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python310\site-packages\selenium\webdriver\remote\webdriver.py", line 855, in find_element

return self.execute(Command.FIND_ELEMENT, {

File "C:\Users\censur\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.10_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python310\site-packages\selenium\webdriver\remote\webdriver.py", line 428, in execute

self.error_handler.check_response(response)

File "C:\Users\censur\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.10_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python310\site-packages\selenium\webdriver\remote\errorhandler.py", line 243, in check_response

raise exception_class(message, screen, stacktrace)

selenium.common.exceptions.WebDriverException: Message: chrome not reachable

(Session info: chrome=105.0.5195.102)

Stacktrace:

Backtrace:

Ordinal0 [0x008BDF13+2219795]

Ordinal0 [0x00852841+1779777]

Ordinal0 [0x00764100+803072]

Ordinal0 [0x00759BF2+760818]

Ordinal0 [0x0074CD35+707893]

Ordinal0 [0x00751122+725282]

Ordinal0 [0x00755699+743065]

Ordinal0 [0x00765610+808464]

Ordinal0 [0x007BE93A+1173818]

Ordinal0 [0x007AE616+1107478]

Ordinal0 [0x00787F89+950153]

Ordinal0 [0x00788F56+954198]

GetHandleVerifier [0x00BB2CB2+3040210]

GetHandleVerifier [0x00BA2BB4+2974420]

GetHandleVerifier [0x00956A0A+565546]

GetHandleVerifier [0x00955680+560544]

Ordinal0 [0x00859A5C+1808988]

Ordinal0 [0x0085E3A8+1827752]

Ordinal0 [0x0085E495+1827989]

Ordinal0 [0x008680A4+1867940]

BaseThreadInitThunk [0x74E1FA29+25]

RtlGetAppContainerNamedObjectPath [0x76F97A9E+286]

RtlGetAppContainerNamedObjectPath [0x76F97A6E+238]

PS C:\Users\censur>