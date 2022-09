Jag fick för några dagar sedan helt plötsligt problem med att komma in i Windows i min dator. Jag fick hela tiden upp meddelandet "could not locate efi boot\bootx64.efi".

Jag försökte med allt som jag kunde komma på. Jag hade en återställningsenhet på USB men den funkade inte, inte heller att återskapa till en tidigare punkt. Jag försökte även att via Kommandotolken återställa återställningsenheten från USB-stickan och att återställa från en Windowsinstallation som jag har på USB men inget funkade.

Till slut efter många timmars försök så blev jag så trött på det så jag slängde datorn (den var rätt gammal).

Jag hade en annan liknande dator i reserv så jag startade upp den.

Efter ca 1 timmas grejande med olika installationer i dator nummer 2 så försvann plötsligt anslutningen till Internet. Det gick inte att ansluta varken med kabel eller Wifi.

Jag startade då om datorn och det hände då var att det kom upp samma felmeddelande på dator nummer 2!

"could not locate efi\boot\bootx64.efi"

Nu kommer jag inte in den heller!

Hur stora är oddsen för att det ska hända?

Kan det vara något av mina USB-anslutna enheter som framkallar detta? Eller är det bara en slump?

Det jag har är USB-minne, 2 externa hårddiskar, mus, tangentbord, Wifienhet och en Bluetoothenhet.