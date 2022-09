Denon AH-D7200 Hörlurar, Denon Home 250 rumshögtalare & LCX + SDAC, Exlusiv DAC/Hörlursförstärkare

Hej, jag säljer av lite saker som jag inte direkt har tid att njuta av dessa produkter så som jag hoppas någon annan vill. De första är 2 Denon produkter & en dac/förstärkare till lurarna.

Både högtalaren och hörlurarna spelar väldigt bra och ljudbilden är typiskt Denon hos båda - balanserad och detaljerad. Förstärkaren är utmärkt i kombination men jag tänkte att jag säljer dom separat men om någon vill ha båda, så är det såklart mer lockande om budet är rimligt.

Det är ju ingen tvekan om att hörlurarna är de absolut bästa lurarna jag ägt i mitt liv. Har faktiskt ägt ett par AH-D2000 som jag sålde när jag började använda dessa, och det var mest för att dela glädjen av bra ljud - men dessa spelar absolut i sin egen liga i jämförelse. Jag har drivit lurar med en DAC/förstärkare kombo, närmare bestämt DROP Liquid Carbon X + SDAC DAC/AMP. Recension & mer info: https://headfonics.com/drop-liquid-carbon-x-sdac-dac-amp/

Tänker att jag lägger länkar till de andra två produkterna också så kan ni få er egen bild av vad de presterar osv.

https://www.ljudochbild.se/test/horlurar/denon-ah-d7200/

https://m3.idg.se/2.1022/1.731833/denon-home

Jag köpte lurarna från thomann.de sent 2019, detsamma gäller förstärkaren; dock började jag inte använda lurarna mer frekvent förrän jag sålt mina äldre lurar, så plockade fram dom under vintern 2020 & vintern 2021 då jag jobbar hemifrån under sommarhalvåret.

Förstärkaren har micro-usb input, men med en kabel till usb-c har jag spelat musik genom android lur, ipod pro samt genom en micro-usb till lightning kabel även iphone. Även kopplat in den till Nvidia Shield TV Pro vilket fungerade utan problem, såväl som windows 10/11 & MacOS. Inga drivrutiner behövs med andra ord, det är plug n play.

Denon Home 250 högtalaren köpte jag från amazon.de sommaren 2020 och har använts främst för att lyssna på lugn musik i sovrummet vid läggdags, men har testats ett par gånger i större rum och utomhus under sommaren (den har nätkabel så den är inte så trådlös som man kanske tror, men den kopplat upp sig på ditt wifi inom en dryg minut när du startar den igen, annars finns bluetooth läget såklart också att användas) Den spelar extremt bra för sin storlek och man kan knappt tro att den lilla högtalaren spelar allt det ljudet och på högre volymer utan distorsion överhuvudtaget, testat högre volymer en kortare stund för att se vad den tål och, det är höga volymer utan problem. Den skulle utan problem fylla ett normalstort vardagsrum med välljud, och vill man trots allt ha ännu mer ljud i rummet kan du koppla ihop den med HEOS högtalare, t ex en extra home 250 för att spela i stereo - eller som högtalare till din Denon förstärkare eller soundbar som bakhögtalare t ex. Det finns helt enkelt en jäkla massa funktioner, och såklart airplay 2, spotify connect med mera.

Priser? Jag tänker mig bud på alla 3 produkter, önskar ni fler bilder då jag inte kunde lägga upp alla jag tagit så skicka PM vid intresse eller frågor.

Tar jag bud på alla 3 och behåller rätten att inte sälja om det är för lågt.

Sälj nu priser:

Denon Home 250: 3500kr.

Denon AH-D7200: 4200kr.

DAC/Amp: 3800kr.

Hörlurar+dac/amp - 7750kr.

Kvitton ska finnas, men garantin har gått ut på alla så vitt jag vet så ser ingen riktig vitts att leta reda på dom om ni inte efterfrågar dom.

Jag studerar för närvarande i Kalmar så föredrar bud med hämtning här eller av någon som kan träffas i närheten åtminstone.. Men kan vid önskemål skickas... Kan även köra max 1 timme från Kalmar mot bensinpeng, också.

