Dying light 2 co-op ospelbart PC

Både jag och min polare köpte dying light för ett tag sedan. Stött på en hel massa buggar och spelet är fan ospelbart.

Inte nog med att vi blivit instängda i safehouse när vi spawnat in, spelet går inte att stänga ned utan måste starta om Steam, xp som går förlorad typ heka tiden och mission som inte startar så kan vi inte spela co-op...

Då vi startar upp spelet så joinar min polare mig och vi spelar på utan problem, men ca 1h in i spelet så tappar min polare connection till servern och kan inte rejoina står bara "The session you try to joining is unavailable"... vi båda måste då starta om spelet och efter det händ första gången så händer det var 5 minut, alltså spelet blir helt ospelbart co-op...

Vad kan vi pröva göra? vi har testat starta om router och pc utan någon lycka... Det ända som verkar funka är att vänta till nästa dag och då man vi spela typ 1 h innan det börjar xD