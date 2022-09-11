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DDR4 eller DDR5 - Nu när det kostar typ samma!

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DDR4 eller DDR5 - Nu när det kostar typ samma!

Hej!

Kikar på ett nytt bygge men kan inte välja riktigt om jag ska gå DDR4 eller DDR5 vägen. Alla klipp etc säger att man ska gå DDR4 men det handlar i princip bara om att DDR5 varit så förbannat dyrt! Jag har sett att DDR4 fortfarande slår DDR5 i några spel med ett par få %. Jag kan väl leva med detta och tänker att jag kan köpa nya DDR5or när nästa generationer släpps och då få en något mer dramatiskt ökning än om jag stannat på DDR4.

Vad tror ni om detta resonemanget och DDR5 alternativet nedan:

DDR4 5498sek

DDR5 5298sek

(Ja, det går att få ner priserna lite om man kikar på andra sidor men det handlar om någon hundralapp och resonemanget kvarstår alltså).

Tackar för all bra input man får här!

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DDR5 är fortfarande nästan dubbelt så dyrt som DDR4, inte värt det om man inte ska köpa in sig på AM5, på Intel sidan kan man nog lika gärna vänta till 14K-serien om inte Z790 moderkort kommer med ett rejält lyft för DDR5.

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Medlem
Skrivet av JoelGTV:

Hej!

Kikar på ett nytt bygge men kan inte välja riktigt om jag ska gå DDR4 eller DDR5 vägen. Alla klipp etc säger att man ska gå DDR4 men det handlar i princip bara om att DDR5 varit så förbannat dyrt! Jag har sett att DDR4 fortfarande slår DDR5 i några spel med ett par få %. Jag kan väl leva med detta och tänker att jag kan köpa nya DDR5or när nästa generationer släpps och då få en något mer dramatiskt ökning än om jag stannat på DDR4.

Vad tror ni om detta resonemanget och DDR5 alternativet nedan:

DDR4 5498sek
<Uppladdad bildlänk>

DDR5 5298sek
<Uppladdad bildlänk>

(Ja, det går att få ner priserna lite om man kikar på andra sidor men det handlar om någon hundralapp och resonemanget kvarstår alltså).

Tackar för all bra input man får här!

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Du får tänka på att ddr 5 skall vara 6000+ för att vara bättre.
Om du kör 3200-4000 så är nog ddr4 bättre och billigare

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Bra rabatt på det kittet, men latensmässigt mycket segare än ddr4-kitet du jämför mot

Jag skulle säga om några år är datorn lättare att uppgradera om du väljer ddr5 nu, men du får en något sämre dator tills dess

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Precis - inser att valen ovan är ett high-end DDR4 och ett low-end DDR5 typ.

Frågan är - förlorar jag 5% FPS eller 30% om jag går på DDR5 alternativet? Jag kan som sagt leva med ett par % förlust under ett år eller två. Jag kommer gå från ett 1070 mobile till 3080 så ökningen i prestanda lär vara rätt bra ändå😊

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Medlem
Skrivet av JoelGTV:

Precis - inser att valen ovan är ett high-end DDR4 och ett low-end DDR5 typ.

Frågan är - förlorar jag 5% FPS eller 30% om jag går på DDR5 alternativet? Jag kan som sagt leva med ett par % förlust under ett år eller två. Jag kommer gå från ett 1070 mobile till 3080 så ökningen i prestanda lär vara rätt bra ändå😊

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Svårt att säga hur mycket du förlorar...
Beror på spel men skulle gissa inom 5-15 fps. Köper du ddr du kan överklocka(tror ddr5 är enkla att OCa) så blir det snarare till ddr 5 fördel

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Skrivet av Swedishchef_90:

Svårt att säga hur mycket du förlorar...
Beror på spel men skulle gissa inom 5-15 fps. Köper du ddr du kan överklocka(tror ddr5 är enkla att OCa) så blir det snarare till ddr 5 fördel

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Det är faktiskt typ halva priset på:

https://www.inet.se/produkt/5304668/corsair-32gb-2x16gb-ddr5-...

Då har man kanske minimerat förlusten gentemot DDR4;)

Sen ligger det ju något i att ev. avakta till Z790 brädorna kommer. Är egentligen helnöjd med det gigantiska prestandahopp jag gör redan idag och frågan är om det är värt att vänta för att priserna på I5or och Z690 ev. skulle falla med ett par hundralappar i Oktober.

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Här ser du skillnaden på latensen.

Personligen skulle jag nog satsa på DDR5 och uppgradera till snabbare minnen i framtiden, om du räknar med att ha kvar moderkortet i flertalet år.

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Skrivet av JoelGTV:

Det är faktiskt typ halva priset på:

https://www.inet.se/produkt/5304668/corsair-32gb-2x16gb-ddr5-...

Då har man kanske minimerat förlusten gentemot DDR4;)

Sen ligger det ju något i att ev. avakta till Z790 brädorna kommer. Är egentligen helnöjd med det gigantiska prestandahopp jag gör redan idag och frågan är om det är värt att vänta för att priserna på I5or och Z690 ev. skulle falla med ett par hundralappar i Oktober.

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Jag hade nog köpt faktiskt om du ändå tänker uppgradera. Priset skulle sjunka mera för ddr5 enligt prognos men behöver man det nu så skall man inte vänta...

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Så sjukt att DDR5 är billigare än DDR4, även om de va ett kampanjpris på DDR5.

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Skrivet av Swedishchef_90:

Jag hade nog köpt faktiskt om du ändå tänker uppgradera. Priset skulle sjunka mera för ddr5 enligt prognos men behöver man det nu så skall man inte vänta...

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Behöver och behöver... i denna branschen känns det som det alltid finns något nytt runt hörnet

Då hamnar jag på ca 20tusen. Kan nog spara en tusing om jag shoppar lite på Amazon men vet inte om jag vågar det med sånna här prylar:)

(Jag har en Corsair 510MP M.2 NVMe 1TB i laptopen jag tänkte ta med mig till en början).

20633kr och sparar 6126kr gentemot ett par veckor sedan... Det får väl anses som en ganska bra deal?

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Skrivet av JoelGTV:

Behöver och behöver... i denna branschen känns det som det alltid finns något nytt runt hörnet

Då hamnar jag på ca 20tusen. Kan nog spara en tusing om jag shoppar lite på Amazon men vet inte om jag vågar det med sånna här prylar:)

(Jag har en Corsair 510MP M.2 NVMe 1TB i laptopen jag tänkte ta med mig till en början).

<Uppladdad bildlänk>

<Uppladdad bildlänk>

20633kr och sparar 6126kr gentemot ett par veckor sedan... Det får väl anses som en ganska bra deal?

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Absolut är det najs skulle dock välja artic freezer 360 aio, kit finns på amazon/propshop för 70 kr.
Sen hade jag nog valt MINST 850W eller 1000 psu. 3080+i5 kommer vara att nosa mot 750W temporärt vid strömspikar.

Jag har själv 12600k och den ligger i stock på 110W när den maxar när jag lirade i dag.

Rent matematiskt skall de vara lugnt men finns en chans

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Hade nog kört på detta:
https://www.proshop.se/CPU-flaektar/Arctic-Liquid-Freezer-II-...

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Om man väljer icke K modell finns ingen anledning med Z690 (och speciellt inte Gigabyte som haft stora problem med bios)

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Skrivet av Swedishchef_90:

Om man väljer icke K modell finns ingen anledning med Z690 (och speciellt inte Gigabyte som haft stora problem med bios)

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Stämmer, men tog med 12600kf vilket är en K modell utan igpu bara. Vad jag vet är det MSI som verkar bäst till 12th gen, skulle man välja annat än Gigabyte brädan så hade jag valt: https://www.inet.se/produkt/1903635/msi-mag-z690-torpedo?utm_...

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