*B350M-A|5600 @4891MHz|2x8GB @1633|GTX780|GX750W|Core V21|Fläktar 1x200,1x140,4x120|Arctic 280 AIO.
* 486:a|Win95|100MB HDD|20MB RAM.
DDR4 eller DDR5 - Nu när det kostar typ samma!
Fenrisulvfan
Medlem ★
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*B350M-A|5600 @4891MHz|2x8GB @1633|GTX780|GX750W|Core V21|Fläktar 1x200,1x140,4x120|Arctic 280 AIO.
TaunyTiger
Medlem ♥ ★
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Corsair 7000D Airflow > 2x Alphacool NexXxus 420mm Rads > EK Quantum Kinetic TBE 300 >
AMD 5900X > Aorus X570 Master > G.Skill 32gb @ 3733mhz CL14 > 6900XT Liquid Devil Ultimate
Skärmar: > Acer 31,5" 2160p@144hz > 27" 1440p@60hz
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