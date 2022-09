Köpa datordelar nu eller vänta till Black Friday

Black Friday innebär, precis som alla andra reor och kampanjer, inte någon generell reduktion i priser på alla prylar. Det som säljs är sådant handlarna vill bli av med - som utgående varor, överlager, produkter som av någon anledning är svårsålda, sådant som tillverkarna subventionerar etc. Därtill finns givetvis en mindre del lockvaror så att kampanjen skall se inbjudande ut.

Vill man köpa nedsatta komponenter under sådana förutsättningar måste man alltså vara flexibel - man kan köpa ett nätagg med en någorlunda specifik effekt, men man kan inte förutsätta att ett specifikt nätagg av en specifik tillverkare är nedsatt. På samma sätt kommer det bästa och senaste som redan säljer bra inte figurera annat än i väldigt små upplagor i form av lockvaror.

edit: Ett bra upplägg om du skall bygga datorn själv är att hålla koll på komponenter du är sugen på ett tag och köpa det som kampanjas ut. Nätagg och chassi är typiska grejer som du kan ha liggande hemma medan du letar efter resten eller väntar in komponentsläpp. Kör du samma grej med övriga komponenter kan du ofta spara in en hel del jämfört med att köpa samtliga specifika komponenter under en kort kampanj.