ASUS ZenBook, problem med fingeravtrycksläsare.

Hej! Haft datorn (ZenBook Ux430UAR, Win 10, 64-bit) några år och nyligen slutade fingeravtrycksläsaren fungera. Senaste drivers när kollade device manager mot ASUS web.

Rengjorde läsare med alkohol.

Testade att ta bort sparade fingeravtryck och lägga in igen. Då händer samma sak varje gång: FÖRSTA gången jag lägger fingret på läsaren funkar det ("Great, touch the sensor again") men sen blir den helt oresponsiv - spelar ingen roll hur eller hur många gånger jag försöker.

Alltså kan det knappast vara ett hårdvarufel tänker jag. Några förslag på nästa åtgärd?

Thx!