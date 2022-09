Nvidia utökar RTX 3000-serien

De rensar inga förråd. De stryper tillförseln för att hålla priserna uppe, och har inga planer på att ersätta 3000 med 4000-serien, eller ens prissänka 3000 mer för att ge plats för nya kort. Istället ska de lägga till 4000 som nya dyra alternativ samtidigt som 3000-serien fortsätter leva vidare som idag. De har redan gjort sina justeringar för 3000-priserna, och nu kommer fler modeller som bara bekräftar att de inte ser Ampere som utgående Det är iaf Nvidias förhoppning, så vi får hoppas AMD kommer med något som kan kasta käppar i hjulen för dem

"We've reduced sell-in to let channel inventory correct, and we've implemented programs with our partners to price-position the products in the channel in preparation for our next generation." - Jensen Huang, Q2 earnings call