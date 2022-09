Grafikkort brann, hur ska jag gå till väga nu?

Hej, är inte jätte kunnig på datorer, spelar ofta, är benägen till att byta tex ram å grafikkort samt hårddiskar, men nu är de såhär att min dator plötsligt dog medans jag spelade, (har en färdig byggd acer predator g3-605) tyckte att det var lite konstigt så ja kopplade ur datorn å kopplade in den igen, å då jag tryckte på start knappen så small det till och började brinna i grafikkortet, drog snabbt ut strömkabeln och lossade på ”chassi locket”, plockade ut grafikkortet, och efter att ha funderat en stund så skruvade jag isär kortet bara för att se exakt vad som hade hänt, och ja,nu har tre transistorer eller vad det nu kan vara brunnit, ser ut som att dom är sammankopplade med kontakten till fläkten, nu till min egentliga fråga, är det bara att köpa ett grafik kort (som psun klarar av) å sedan plugga in, eller finns det nån annan komponent som kan ha bidragit till att grafikkortet brann som man kanske kan kolla på något sätt, vill inte stoppa in å elda upp ett nytt kort!