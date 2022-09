Snabbkoll: Har du en gaming-stol?

Har tidigare kört mera budget mesh stolar som jag haft överlag bra erfarenhet med men ville ge gaming stol en chans så man kan bättre uttala sig om är det bara skräp eller är det vettigt alternativ så testade nu en SecretLabs Titan EVO 2022 (med tyg) då de har ju allmänt bra rykte och gillade magnetbaserade nackstödskudden och förbättrade korssryggstödet i 2022 modellen så tänkte jag ger den en chans.

Överlag tycker jag det känns som väldigt bra byggkvalité för pengen men man märker kanske i vissa avseenden att det är ett företag som inte har lång erfarenhet av ergonomi tänk utan är mera ett ständigt itererande process så de blir väl bättre och bättre för varje generation, skulle säga det är varken dålig eller bra på den punkten just nu, nånstans medel men som vanligt är det lite lotteri detdär med kroppsbyggnad. T.ex. jag brukar ha sånt problem att korsryggstödet inte kan justeras tillräckligt långt ner fast jag har i det lägsta läget, detta var fallet både med min förra stol och denna SecretLabs stol att till först kändes det något sånär ok i det lägsta positionen men med tiden börjar det kanske kännas att det borde ställas ner typ 1 cm eller så. Som fix då jag brukar ha lite samma problem med de flesta stolar med justerbar korsryggstöd att jag har haft min mamma som är sömmerska att göra en memory-foam sittkudde som både gör sitsen mjukare samt att jag kommer lite högre upp så korsryggstödet hamnar på rätt höjd. Med det så har jag ingenting att klaga på men det är ju inte heller standard då mera men det är mera personligt problem jag brukar ha med de flesta stolar jag testat. Skulle säga a och o är mera att man får en stol som kan justeras så att det passar in sin egen kropp, där behöver inte nödvändigtvis priset vara så betydande, du kan säkert få en mesh stol på amazon som kanske passar dig bättre för typ 1500 kr fast med sämre byggkvalité som kanske går sönder om sig 5-6 år men som ändå kan ge ganska bra ergonomi om du har tur att den råkar passa dig liksom.

Annan sak jag gärna hade velat ha är mera justerbarhet på armstöden, hade gärna fått gå ett steg längre framåt för min del men det funkar.