Origin - nedladdning av spel misslyckas

Hej,

Jag köpte en ny dator och skulle ladda ner spel från origin på denna dator.

Misslyckas med att ladda ner Battlefield 3.

Lyckades ladda ner Battlefield 4.

Har någon av er upplevt liknande med just detta, och hur löste ni problemet?

Vill helst kunna använda Origin, samt kunna lira battlefield 3.

--

Jag har haft mejlkontakt med EA support under en veckas tid, och försökt lösa detta med deras förslag (de hänvisar oftast till liknande ärenden via deras forum) de har ingen egen hjärnkapacitet att förklara varför detta händer.

Inget av de förslag de länkat mig till har fungerat, samt de egna google search lösningar jag lyckats hitta mig till har inte hjälpt.

Jag laddade ner EA desktop som de föreslog, därifrån gick det att ladda ner spelet. Gick bra att spela den dagen jag laddade ner spelet. Dagen efter slutade det fungera. Försöker ansluta till en server men EA desktop nekar med massa fel meddelanden.

Ända lösningen i detta scenario är att avinstallera och installera om spelet, då fungerar det för tillfället. Nästa dag eller stänger ner datorn så är jag tillbaks på ruta 1.

När man frågesätter detta och varför felmeddelandena dyker upp, så vår man inget vettigt svar från EA support, förutom att länka fler forumförslag på lösningar. De kan inte svara på frågorna man ställer. Så då går bara mejlkonversationerna i loop, med en ny handläggare varje gång.

Detta problem hade jag inte på tidigare dator med Origin.

--

Söker er som haft liknande problem på senaste tid, och kanske lyckats lösa gåtan.

-- Några av de olika försök jag gjort.

Rensat cache i origin

Av/om installerat Origin

Avaktiverat Brandvägg

Godkännt origins appar i brandväggen.

Starta origin som administratör

Kopierat över spelmappen "battlefield 3" från gamla datorn till nya datorn "C:\Program Files (x86)\Origin Games\Battlefield 3" och försökt ladda ner/reparera i origin.

Laddat ner spelet via EA desktop, och raderat ea desktop för att försöka launcha spelet med origin.

Inga antivirus program installerade.

Sänkt nivån på UAC

Windows och alla komponenter är up to date.

Formatera om datorn från Win 11 till Win 10.

o.s.v.