EA presenterar eget antifusksystem på kernel-nivå

Skrivet av Mordekai: Jag hittar inget om att det kommer till konsol, står bara PC i den länkade artikeln, kan någon posta en länk om detta? Gå till inlägget

I FAQ-biten står det följande:

"With FIFA 23, we’ll see new and exciting cross-play features. In addition to EAAC protecting our PC players from cheaters, our console players who match with PC opponents will also be protected from cheaters operating on PC platforms"

Inser att jag nog tolkade det lite för snabbt som att det var två versioner, men det verkar snarare som att PC-versionen ska skydda konsolspelare från PC-fuskare, typ. Tar och uppdaterar artikeln