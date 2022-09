Spiderman Remastered

Har fått en kod från komplett som används enligt nedanstående instruktioner:

Du måste ha ett GeForce Experience- och ett Steam-konto för att lösa in din kampanjkod för Marvel's Spider-Man Remastered. Följ stegen nedan:

1. Installera ditt kvalificerade grafikkort.

2. Uppdatera eller installera den senaste versionen av GeForce Experience. (Version 3.18 eller senare).

3. Öppna och logga in på GeForce Experience.

4. Gå till kontorullgardinsmenyn och klicka på "LÖS IN".

5. Ange paketkoden från ditt kvalificerande paketinköp.

6. Följ resten av anvisningarna på skärmen för att logga in via ditt Steam-konto.

7. Välj LÖS IN för att lösa in Marvel's Spider-Man Remastered på ditt Steam-konto.

8. STARTA Steam för att påbörja installationen.

Vi kör budgivning t o m torsdag 20:00.

Läs hela annonsen här