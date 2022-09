Hallon och operatörslåst iPhone

Hej!

Är det någon som har låst upp en iPhone via Hallon dom senaste åren? Försöker hjälpa min mor låsa upp hennes.

Först gick jag in på Hallon och hittade en guide som länkar till en sida hos tre. Där enligt Hallons hjälpsida ska man knappa in IMEI-nummer nummer och få en kod. Går man till sidan så finns den inte utan man hänvisas att kontakta/ringa tre. Sagt och gjort, när tres kundsupport svarar så blir han som ett stort frågetecken. Tydligen har dom sedan länge slutat med detta utan det är Hallon som ska sköta allt runt upplåsning. Okej vidare mot Hallon. Dom går ej ringa så 1.5 timme väntan för att nå deras chatt. Där kastas jag ut då jag inte får hjälpa min mor utan fullmakt och hänvisas att hon ska kontakta Hallon via mail och bifoga diverse information. Trodde inte det var så allvarligt då deras guide visar att du bara med IMEI koden tidigare kunnat låsa upp telefonen via en hemsida men jahop. Hon mailar Hallon och bifogar det deras chatt sa krävdes. Ett par dagar senare kommer ett svar att hon ska bifoga samma information igen + svara på när hon skaffade hennes Hallon abonnemang. Ytterligare ett par dagar går innan hon äntligen får svar DEN ÄR UPPLÅST!

Nu säljs den via blocket och självklart får jag svar ifrån köparen (skickades) som undrar varför telefonen är operatörslåst...

Så en fråga blir är det vanligt att bara originalköparen kan låsa upp en operatörslåst telefon? Hittar inget hos Hallons hjälpsidor som pekar på det men deras chatt/support säger ju något annat. Vore smidigt om köparen som nu har telefonen kan kontakta Hallon och låsa upp den direkt.

Någon som har någon information om hur upplåsning av en iPhone via Hallon bör gå till. Krävs det att man gör något speciellt efter Hallon låst upp den eller dylikt.

Telefonen fabriksåterställdes då vi förde över allt till hennes nya telefon. Klart man i efterhand borde avvaktat men kändes inte som det borde krävas att man loggar in på telefonen för att låsa upp den då jag inte hittat någon information om det eller fått någon sådan information via Hallon.