MSI Skärm vill inte fungera

Hejsan! Vet inte om denna är den rätta tråden är att posta i. Men! Tråden handlar om min datorskärm som inte vill fungera som den skall med min dator.

Vanligtvis brukar jag dras ifrån att skapa en tråd om något som inte funkar. Men denna gången är jag helt hjälplös, jag fattar verkligen inte vad problemet är.

Mitt problem är:

Jag har köpt en ny datorskärm. MSI MAG342CQR Curved 3440x1440, 144hz för att vara exakt. Jag har installerat om windows på en helt ny hårddisk, till windows 10.

Jag får verkligen inte skärmen att fungera som den skall!

Mitt första problem var att skärmen var helt svart när jag skulle koppla in den. Varav jag inte såg någonting så jag kopplade in min gamla 60hz skärm för att kunna navigera i windows.

När jag testar HDMI, då funkar den nya skärmen. (När jag kopplar in skärmen när datorn är på enbart) Men inte den medföljande DP kabeln.

Efter att jag laddat ner drivrutiner till grafikkortet, (senaste nvidia drivrutiner och nvidia game experience, & Nvidias Displayport driver 1,1 & 1.2) så fungerar DP kabeln. Men bara ifall jag kopplar in skärmen när jag har igång datorn. Det funkar alltså inte att starta datorn med skärmen. Det blir bara svart. Vilket då resulterar i att jag måste starta om datorn på knappen, koppla in min gamla skärm (för att kunna se något) för att sedan koppla in den nya skärmen igen.

När jag testar att ändra över 50hz i windows, som skärmen normalt är inställd på, då blir det svart skärm. Igen. Varför? Den ska ju klara 144hz?

Ibland när jag drar ut den gamla skärmen, (om båda skärmarna är inkopplade), då kan ibland båda skärmarna bli svarta. Och jag måste starta om systemet. Och vad jag menar med att det blir svart är, skärmen är på, den upptäcker något, så den lyser litegrann, men är fortfarande svart.

En intressant grej att notera är att min gamla skärm, visar acer loggan och windows loggan när datorn startar. Det gör INTE den nya skärmen.

Vad missar jag här? Jag har en hel nyinstallering av windows 10 på en helt ny och tom hårddisk. Jag har senaste drivrutinerna, jag har till och med laddat ner en drivrutin för skärmen på msi’s hemsida. (Ska det verkligen behövas) Mitt grafikkort ska väl klara av denna skärm?

Är det min DP kabel som jag fick med, som strular?

Är det grafikkortet?

Är det bios?

Eller slutligen, är det skärmen, som det är fel på?

Jag har testat en laptop med skärmen, med hdmi. Det funkade inte alls. Svart skärm där med.

Det som återstår att testa är en annan stationär dator, en ny kabel, och slutligen ett nytt grafikkort då tänker jag.

Jobbiga är att inet, säger att det inte är något fel på skärmen, när jag var där med den och dom testade den. Sen vet inte jag hur noggrant dom testade den. Dom kan absolut ha missat att starta om datorn med skärmen inkopplad osv.

Mina specs:

GPU: NVIDIA Geforce GTX 1060 6gb

CPU: Intel i7 2600 3,40 ghz

Moderkort: Acer predator G3610 (PCI Express 2.0)

RAM: DDR3 16gb

Windows 10 64bit

Jätte tacksam för hjälp med detta!

Mvh