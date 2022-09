Växla mellan 2 datorer skärm, tangentbord och mus?

Skrivet av Jimmy: Hej, För att jobba hemifrån måste laptoppen från jobbet få en plats i det privata kontoret som idag består av : 2 ultrawide skärmar, 1 tangentbord, 1 mus, förstärkare, headset. Jag vill påverka min nuvarande setup så lite som möjligt så inga extra tangentbord, möss eller skärmar. Finns det något smidigt vis att switcha mellan olika miljöer? Jag känner till HDMI växlare men de växlar endast mellan skärmar och dessutom kan HDMI versionen vara problematisk? Hur gör ni? Något förslag på smidig lösning? Gå till inlägget

Det du söker är en KVM-switch. Koppla in all kringutrustning till sagda switch, koppla in de båda datorerna, växla med en knapptryckning.

Men:

Det är svårt att hitta KVM-switchar som klarar tillräckligt hög upplösning. De switchar du hittar kommer sannolikt vara svindyra. KVM-switchar tenderar att vara lite hit-or-miss och kan vara väldigt buggiga.

När jag hade samma problem blev min slutliga lösning att köpa billigaste möjliga USB-switch [denna] för att styra vilken dator som fick insignaler från tangentbord och mus. Sen växlade jag input källa manuellt på skärmen. Ingen bra lösning, men billig och fungerade för mig.