Varför dyker detta meddelande upp på min mors mobil?

Har din mor varit på resa utomlands?

Det kan få CID Manager att bli lite konstig osäker.

"The procedure is simple, and all that is required of the user is to follow the instructions below:

Select 'Apps' from the 'Settings' menu on the main menu.

Select 'Show System Apps' from the three vertical dots that appear.

Look for the CIDManager application.

The notification will disappear after you click 'Clear Cache' and then 'Force Stop.'

Disabling the app with Root Explorer or Package Disabler Pro, flashing a stock ROM, or uninstalling it with ADB installation or Titanium Backup are some other options.

Clearing cache, on the other hand, is the quickest way to fix CIDManager and other apps like com.sec.android.daemonapp or com android incallui without losing any data."

Källa: https://www.collectiveray.com/cidmanager

Att rensa cache för CID Manager är nog det enklaste, själv har jag fått rensa mobilen ett par gånger när jag varit utomlands, bara för att få ett fungerande nät.