Telia öppen fiber inte så öppen enligt Tele 2

Skrivet av Blomman90: Jag har svårt att förstå vad han menar, om det inte är så att Tele2 har ett eget "öppet" fibernät anslutet till samma bostad (vilket känns märkligt). När jag googlar på det så verkar det inte som att det går att välja Tele2 via Telias öppna fibernät (endast Tele2 företag), så det verkar ju i vart fall stämma. Mig veterligen så betyder "Telias Öppna Fiber" att det är Telias kablar som ligger dragna till fastigheten, men att de låter andra leverantörer ha abonnenter via nätet (mot en avgift såklart). Så att det skulle gå att "låsa upp" Telias fiber och ha "Tele2s Öppna Fiber - via Telias kablar", låter ganska märkligt för mig. I vissa fastigheter finns det ju fiber draget, men samtidigt kvar "3 hål i väggen" som var de vanliga i Comhem-hus förr. Kan det vara detta nät som Tele2 (tidigare Comhem) vill sälja på dig kanske? Annars skulle jag i vart fall ställa fler frågor kring hur det funkar och om det verkligen ligger dubbla fibernät dragna till varje fastighet... Gå till inlägget

Det handlar inte om 3 hål i väggen, det säljaren pratar om är att dom tar över som KO (Kommunikations operatör) och byter till deras utrustning hos kunden. Istället för att man går via Telias öppna så går man då via ITUX (hette så på Com Hem tiden iallafall) inget ovanligt att dom försöker locka över en via ett förmånligt avtal under dom första 2 åren (efter det får dom ju en viss procent via den öppna portalen)

Med det sagt är det exakt samma fiber i marken som leder för Telia nu som kommer leda för ITUX (Tele2) sen efter bytet, det ända som byts är utrustningen och vem som är kommunikations operatör. Finns flera trådar om detta på SweClockers redan.

Telia Öppenfiber till ITUX?

iTux fiber?