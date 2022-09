Nvidia bekräftar "Ada Lovelace" – antyder specifikationer

Skrivet av Printscreen: Är det bara jag som blir frustrerad över sånt här "vaguebooking" som företag håller på med? Det är rent ut sagt trams. Det måste vara frustrerande för redaktioner som Sweclockers också, att sitta och behöva grotta ner sig i sånt här skit, för ni måste ju liksom. Inget nytt ges, och det är bara folk som jobbar med marknadsföring som faktiskt tycker sånt här är kul. (Ja, jag vaknade på fel sida av sängen) Gå till inlägget

Skulle vara kul om alla stora sidor gick samman ock helt sket i dessa rykten och spekulationer i en månad eller så. och tvingade fram riktig data från tillverkaren som inte kan backas från. Helt onödigt för mig i alla fall att läsa 20 artiklar om vad nästa generation kanske kommer vara. Det är väl ganska enkelt att räkna fram på en servett att givet ökad densitet på S8 vs T5 så blir det ber transistorer på samma yta. Stora kretsen är ungefär lika stor varje gång (etc.). Det behöver man inte skriva i olika former hela året inför lansering