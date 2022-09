Polisen rätt att beslagta usb minne innehållande annat lands säkerhetsklassad information

Skrivet av lillaankan_i_dammen: Såklart. För det första är usb korkat att ha med sig för första början. Men det är skitsamma om man har krypterat den, polisen kan knäcka skyddet. Mer realistisk frågeställning kanske är polisen gör en husrannsakan hos någon och vill gå igenom personens datorer, där dessa datorer innehåller information som svenska staten inte har rätt att ha. Gå till inlägget

Detta håller ju inte. Är du i Sverige så är den yttersta lagen som styr Svensk lag. Något annat lands lag har inte någon kraft här. Annars är ju Sverige inte ett suveränt land.

Detta kan vara mindre än hypotetiskt men då pratar vi om typ områden som t ex USA har, "US overseas territories", t ex Guam.