Spela på LG OLED B1:a, får lite ångest....

Får lite ångest när jag börjat spela på min LG OLED B1:a i 4K, visst de ser fint ut, är nöjd, men samtidigt köpte jag TV:n för film enbart i första skede, panelen är bra, inga döda pixlar, allt ser bra ut, den är jämn och fin i ytan, inga konstigheter när man kollar på den, alltså en bra panel. är orolig jag ska få inbränningar när jag spelar på den, bör man vara det.

T ex, startade spel igår, på vänster sida har man en lite rund karta, på höger nedre kant ser man antal skott kvar som lyser i skarp vit. Jag tänker att den texten finns ju där under hela spelet, visst nu spelar jag max typ 1 timme per gång och ett spel tar väl kanske 7-8 timmar att ta sig igenom, sen blir ju nästa spel inte med samma statiska text. så kanske inte så farligt....

Så jag funderar nu på att koppla bort min fina dator och köpa en enskild skärm till den och spela där, vill ju inte det egentligen.

Är ni oroliga för inbränning i era LG oleds, tänker mest på de nya B1/C1 då och framåt.

Hatar och ha sån här beslutsångest hur man ska göra, sen iofs så när man kollar film så är det ju text i nedra delen hela tiden av o på, men den ändras ju hela tiden, så kanske inte så farligt som när man spelar med samma statiska hela tiden.

Jag kanske är för rädd, ett spel vara ju som sagt kanske 8 timmar, de kanske inte hinner hända så mycket då?