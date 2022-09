Samsung kör en bra deal på sina nya Galaxy Book2 laptops via Benify just nu

Tjena allihopa!

Folk kanske redan vet detta, men det skadar ju inte att uppmärksamma bra deals. Jag köpte precis en Galaxy Book2 360 med en i7 och 16 GB RAM samt 512 GB NVMe SSD för 7500 kronor. Det var 50% rabatt

För att köpa loggar man in via sitt Benify-konto (jag har tyvärr inte tid att hjälpa till med just Benify, men det brukar finnas trådar om det på diverse ställen) och söker på "Samsung" och klickar på deras "Autumn Deals"-kampanj. Då kommer man till Samsungs portal och där klickar man på Galaxy Book lite längre ner på sidan (det står att det är upp till 50% rabatt). Där kan man sedan klicka på "Köp nu" på den man vill ha, så kommer man till nästa sida där man lägger till den i kundvagnen osv.

Man kommer så småningom till en sida där man får välja om man ska logga in med sitt Samsung-konto eller fortsätta som gäst. Här är det VIKTIGT att fortsätta som gäst, annars blir man utkickad från rabatten eftersom man redan är "inloggad" via Benify och kan inte logga in 2 gånger så att säga.

Sen är det bara att fortsätta och betala. Klart!

Hoppas detta hjälper någon.